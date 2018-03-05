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Beşiktaş'ta şok sakatlık

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, Trabzonspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.

Beşiktaşta şok sakatlık
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Adriano, Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Yüzüne darbe alan Adriano, yerini Caner Erkin'e bıraktı. Adriano oyundan alındıktan sonra gözünün sarıldığı görüldü
  • 05 Mart 2018, Pazartesi 22:00
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