Beşiktaş'ta şok sakatlık

; 23 / 12 16 / 9 15 / 8 9 / 2 19 / 8 15 / 7 13 / 8 20 / 15 5 / -9 15 / 2 20 / 13 19 / 9 16 / 6 18 / 9 11 / 0 18 / 9 13 / 5 10 / 3 14 / 8 17 / 7 21 / 12 16 / 9 14 / 5 12 / 4 19 / 12 18 / 7 20 / 11 14 / 5 15 / 6 14 / 4 8 / -3 16 / 9 17 / 8 14 / 7 13 / 2 12 / 6 22 / 12 17 / 6 15 / 6 16 / 7 20 / 14 18 / 11 18 / 8 19 / 9 8 / -3 14 / 3 15 / 5 15 / 8 13 / 6 16 / 7 20 / 10 18 / 7 19 / 9 15 / 7 15 / 7 19 / 12 15 / 11 21 / 14 15 / 10 13 / 6 15 / 8 17 / 7 14 / 7 24 / 12 14 / 5 19 / 8 15 / 7 16 / 10 11 / 6 12 / 4 18 / 11 13 / 8 15 / 6 14 / 7 15 / 6 14 / 5 15 / 7 13 / 5 17 / 9 11 / 4 17 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Adriano, Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Yüzüne darbe alan Adriano, yerini Caner Erkin'e bıraktı. Adriano oyundan alındıktan sonra gözünün sarıldığı görüldü 05 Mart 2018, Pazartesi 22:00
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