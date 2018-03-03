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Dilmen: "Utansınlar, sokağa çıkmasınlar"

Usta Yorumcu , 'in 24. haftasında G.Saray'ın 'u 7-0 yendiği karşılaşmayı yorumladı. Dilmen, "Karabükspor'u bu duruma düşürenler utansın, sokağa çıkmasın" dedi.

Dilmen: Utansınlar, sokağa çıkmasınlar

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Bu takımı alt ligde de şampiyon yapmaz. Karabük'te defans yapmıyor. Keyif yapmaya çalışıyorlar ama eziyete dönüştü. İnsanlardan küfür yemek istemiyorum yani ikinci yarı öyle olur böyle olur demek istemiyorum denecek bir durum yok.

Deplasmanda fark rekoru 'da 8-0 Ankaragücü maçı vardı. Bugün bunu geçebilirler. 10-0 en farklı skor Beşiktaş'ın... Gomis bir kaç takımdan fazla gol attı. ve Konya'dan daha fazla bir gol attı. Muhtemelen Sinan'ı falan da sokacaktır. Galatasaray kendi rekorunu büyük ihtimalle kıracaktır. Mete Kalkavan'ın olaya duygusal bakarak maçı 90. dakikada bitireceğini düşünüyorum."

"Galatasaray en yakın rakiplerinden 13-14 gol fazla atmış. Yediğin attığın her golün önemi var. Fatih hoca böyle bir durumu yakalamışken fazla atmak isteyecektir. Gomis gol krallığını hemen hemen garantilerdi. Bence böyle yani. Maçla ilgili G.Saray veya Karabükspor şunu yapsın demek seyirciye ve futbola saygısızlık olur. Kaleci ve genç oyuncuları bu duruma düşürüyorlar."

"Karabük yönetimi bu çocukları böyle bu duruma düşürmek kötü. İstediğin oyuncuyu al-sat, bu durumlara geliniyor. Oyuncular için bir yorum yapmayacağım. 3'e 1 kaleci kalıyor. Baktı Gomis atamıyor kendi kalesine attı. Galatasaray'ı tebrik etmek lazım 25 dakikada deplasmanı bitirdiler. Haftayı düşünecekler artık."

"Fernando'yu kesin sokar hoca. Feghouli çıkar Sinan girebilir diye düşünüyorum. Gomis golde darbe aldı bacağını tuttu, tutmasa demekki 25 tane atacak. Bu çocuklar 10 tane atsa da kızmam. Bu duruma düşürenler utansınlar, Karabük'te sokağa da çıkmasınlar."

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 23:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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misafir misafir

zaten düşmüş karabüke 5 goldan fazla atmak görgüsüzlük kabul ediliyor artık avrupada..üstelik hocasını çaldığın ve bir nevi bu gün bu hallere düşmesine direkt sebep olduğun bir takım karabük..rıdvana hiç katılmak mümkün değil..çok egoistçe hatta sadistçe...karabüke 7 gol attı da başı göğe mi erdi 6sarayın..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 12:27
Karab&#252;k’l&#252; Cengiz Karabük’lü Cengiz

TFF den ricamız ceza verilmeden geri kalan maçlar 3-0 rakip takımlar hükmen galip olsun oyuncular sözleşme gereği hak mahrumiyeti almamak için kalıyor ayakları prangalı çalışmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 10:57
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