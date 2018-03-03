Başakşehir maç fazlasıyla zirvede

İlk yarının son dakikasında Epureanu ile öne geçen Başakşehir karşısında Göztepe beraberlik golü için daha çok rakip yarı sahada göründü. Ev sahibi ekip rakibini eksik yakaladığı hızlı bir atakta 2. golü buldu. Mevlüt Erdinç'in golüyle Başakşehir farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Geçtiğimiz hafta evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Göztepe'yi mağlup ederek maç fazlasıyla Galatasaray'ı geçti ve liderliğe yükseldi. Başakşehir puanını 50 yaptı. Göztepe ise 36 puanla 7. sırada kaldı.





Başakşehir haftaya Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

2. dakikada Göztepe etkili geldi. Demba Ba'nın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Halil Akbunar, ceza sahasına girdi. Halil'in sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.





18. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun, Göztepe ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta, altı pas önünde Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşu üst direkten geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

22. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan Visca ile kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Epureanu kafayı vurdu, kaleci Günay Güvenç üzerine gelen sert topu kornere çeldi.

23. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın ceza sahası dışına gönderdiği topa Caicara gelişine vurdu, kaleci Günay'dan dönen topu ceza sahası içinde Mossoro kontrol etti. Mossoro'nun sol çaprazdan sert şutunda Günay bu kez meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan Emre ile kullandığı kornerde arka direkte Epureanu kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

32. dakikada gelişen Göztepe atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Demba Ba arka direkte kafayı vurdu, yere de çarpan top az farkla yandan auta çıktı.





36. dakikada Castro'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Demba Ba, ceza sahasına girdi. Demba Ba'nın sol çaprazdan yerden şutunda top uzak köşe direğinin dibinden auta gitti.

45+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Epureanu arka direkte kafayı vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.







MAÇTAN NOTLAR

Arda bu hafta da yok

Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da kadroda yer almayan Arda, üst üste ikinci maçını kaçırdı.

Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile 2'si ilk 11'de 5 maça çıktı ve 1 gol attı.

Arda, son olarak iki hafta önce Trabzonspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve 74. dakikada yerini Eljero Elia'ya bırakmıştı.

Turuncu-lacivertliler, Göztepe karşısında sahaya, Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Kerim Frei ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Şehitler için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz unutulmadı.

Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Beto kadroda yok

Deplasmanda, Medipol Başakşehir'e konuk olan Göztepe'de sakatlığı süren Portekizli kaleci Beto, bu maçta da takımındaki yerini alamadı.

Cezası nedeniyle iki hafta önce oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen deneyimli file bekçisi geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Tamer Tuna, Beto'nun yokluğunda kaleyi Günay Güvenç'e teslim etti.