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'de 'a şok!

'tan Everton'a büyük umutlarla edilen ancak hem istenilen performansı gösteremeyen hem de yeterince süre alamayan için kiralık iddiası gündeme geldi.

İngilterede Cenk Tosuna şok!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ara döneminde Everton'ın 27 milyon pound karşılığında 'tan renklerine kattığı gözden düşmek üzere...

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 17:31
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