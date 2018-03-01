İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ara transfer döneminde Everton'ın 27 milyon pound karşılığında Beşiktaş'tan renklerine kattığı Cenk Tosun gözden düşmek üzere...
İngiltere'de Cenk Tosun'a şok!
Beşiktaş'tan Everton'a büyük umutlarla transfer edilen ancak hem istenilen performansı gösteremeyen hem de yeterince süre alamayan Cenk Tosun için kiralık iddiası gündeme geldi.
Etiketler: Cenk Tosun , Premier Lig , İngiltere , Beşiktaş , Sam Allardyce , transfer
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