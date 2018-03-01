Dersimiz alan savunması

Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile oynayacakları maçın taktiğini belirledi. Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda derbinin taktiğini anlattı. Çalımbay, "Adam adama oynamayacağız. Beşiktaş'ı izledik. Adamlar kanatlardanalıp gidiyor. Biz alan savunması yapacağız" diye konuştu.
GÖRDÜĞÜNÜZ YERDEN VURUN Rıza hoca, oyuncularına, "Bu maç bizim için çok önemli. Herkes iki kişilik mücadele etmeli" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş maçında oyuncularının bol bol şut denemi yapmasını da istedi.
SENDEN GOLLER BEKLİYORUM Trabzonspor Teknik Direktörü RızaÇalımbay'ın BurakYılmaz'ın yokluğundaoynaması beklenenHugo Rodallegaile yaptığı görüşmedeise, "Senin kaliten ortada.Daha önce Beşiktaşmaçlarında yaptıklarınortada. Senden gol vegoller bekliyorum.Senin performansınçok önemli" dedi.
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