;
Yol Durumu
  1. G.Saray müzesi açılışı yapıldı
  2. Bu ne tesadüf!

Dersimiz alan savunması

Trabzon’un hocası, “’a karşı bireysel önlem almayacağız... Alan savunması yapacağız. Herkes iki kişilik mücadele edecek” dedi

Dersimiz alan savunması
Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ile oynayacakları maçın taktiğini belirledi. Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı toplantıda derbinin taktiğini anlattı. Çalımbay, "Adam adama oynamayacağız. Beşiktaş'ı izledik. Adamlar kanatlardan alıp gidiyor. Biz alan savunması yapacağız" diye konuştu.

GÖRDÜĞÜNÜZ YERDEN VURUN
Rıza hoca, oyuncularına, "Bu maç bizim için çok önemli. Herkes iki kişilik mücadele etmeli" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş maçında oyuncularının bol bol şut denemi yapmasını da istedi.

SENDEN GOLLER BEKLİYORUM
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Burak Yılmaz'ın yokluğunda oynaması beklenen Hugo Rodallega ile yaptığı görüşmede ise, "Senin kaliten ortada. Daha önce Beşiktaş maçlarında yaptıkların ortada. Senden gol ve goller bekliyorum. Senin performansın çok önemli" dedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar