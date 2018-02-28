Şampiyonlar Ligi’ne makyaj

Artık ŞampiyonlarLigi'ne 26, AvrupaLigi'ne 17 takımdirekt katılacak. Türkiye'denŞampiyonlarLigi'ne yine 1takım doğrudan gidecek.Ancak 4 büyükligde ilk 4 sırada yeralan takımlar gruplaragideceği için, SüperLig ikincisi ön elemedeçok daha kolay rakiplerleoynayacak. Ligikincimizin karşılaşacağıtakımlar arasındaFransa ve Rusyaüçüncüleri ile Portekiz,Ukrayna, Belçika,Çekya, İsviçre,Hollanda, Yunanistanve Avusturyaikincileri yer alacak.
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