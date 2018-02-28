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’ne makyaj

Artık 4 büyük ligde ilk 4 sıradaki takımlar direkt gruplara kalacak. Bu durumda ikincimiz ön elemede daha kolay rakiplerle oynayacak

Şampiyonlar Ligi’ne makyaj
Artık Şampiyonlar Ligi'ne 26, Avrupa Ligi'ne 17 takım direkt katılacak. Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne yine 1 takım doğrudan gidecek. Ancak 4 büyük ligde ilk 4 sırada yer alan takımlar gruplara gideceği için, Süper Lig ikincisi ön elemede çok daha kolay rakiplerle oynayacak. Lig ikincimizin karşılaşacağı takımlar arasında Fransa ve Rusya üçüncüleri ile Portekiz, Ukrayna, Belçika, Çekya, İsviçre, Hollanda, Yunanistan ve Avusturya ikincileri yer alacak.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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