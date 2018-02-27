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  1. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Derbi öncesi 'dan Güneş ve Kocaman'a ceza

'nda oynanacak olan derbi öncesi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), teknik direktörü ile teknik direktörü hakkındaki kararını açıkladı.

Derbi öncesi PFDKdan Güneş ve Kocamana ceza

İşte 'dan yapılan açıklama:

1- A.Ş. teknik sorumlusu 'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- A.Ş. teknik sorumlusu 'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 16:09
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