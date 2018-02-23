UEFA Avrupa Ligi'nde yeni eşleşmeler belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların belli olmasının ardından eşleşmeler için kura çekimi gerçekleşti.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Lazio - D.Kiev
Leipzig - Zenit
Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
CSKA Moskova - Lyon
Marsilya - Athletic Bilbao
Sporting Lizbon - Viktoria Plzen
Borussia Dortmund - Salzburg
AC Milan - Arsenal
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