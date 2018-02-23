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'nde eşleşmeler belli oldu

'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Liginde eşleşmeler belli oldu

'nde yeni eşleşmeler belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların belli olmasının ardından eşleşmeler için kura çekimi gerçekleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER:
Lazio - D.Kiev
Leipzig - Zenit
Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
CSKA Moskova - Lyon
Marsilya - Athletic Bilbao
Sporting Lizbon - Viktoria Plzen
Borussia Dortmund - Salzburg
AC Milan - Arsenal

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  • 23 Şubat 2018, Cuma 15:20
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