Arada kocaman bir fark var
B.Münih, Türk futbolunun iç çekişmelerle geçirdiği zamanı nakite çeviriyor. Beşiktaş tam 1.8 milyar lira borçla boğuşurken, onlar ise yılda 1.1 milyar lira kar ediyor. Beckenbauer, Hoeness, Rummenigge gibi futbol efsanelerinin yönettiği Bayern 2.7 milyar Euro'luk devasa bir şirket, 190 bin üyesiyle de çok büyük bir aile
GELİRLERİYLE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Beşiktaş 1.8 milyar liraya dayanan devasa bir borçla boğuşurken, Bayern Münih ise yılda 1.1 milyar liraya yakın kar ediyor. 650 milyon Euro (Yaklaşık 3 milyar lira) geliri olan Bavyera kulübü, bu alanda Avrupa futbolunun en iyilerinden biri. Alman devi sadece yayın ve yıllık maç günü gelirlerinden kasasına yaklaşık 250 milyon Euro koyuyor.
TÜM MAÇLARDA TRİBÜNLER DOLU
Sezon boyunca Allianz Arena'daki tüm maçlarını yüzde yüz dolulukla oynayan Bayern Münih'in şirket değeri tam tamına 2.7 milyar Euro seviyesinde... Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'daki başarılarından dolayı yılda 150 milyon Euro'yu kasasına koyan Alman ekibinin kadro değeri ise 640 milyon Euro.
BÜYÜK FARKLARDAN BİRİ 'FUTBOL AKLI'
Bayern Münih'i rakiplerinden ayıran en büyük farklarından birisi de 'futbol aklı'... Alman kulübü; Beckenbauer, Rummenigge ve Hoeness gibi futbol efsaneleri tarafından yönetiliyor. Avrupa'nın en büyük futbol akademilerinden birisine sahip olan Bayern kısa bir süre önce 70 milyon Euro'luk yeni bir altyapı tesisini hizmete soktu. Alman devi genç ve yetenekli isimlere çok büyük bir yatırım yapıyor.
Etiketler: Bayern Münih , Beşiktaş , Allianz Arena , futbol
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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