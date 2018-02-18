G.Saray Yönetimi, Garry Rodrigues'e gelen transfer teklifleri sonrasında harekete geçti. Son haftalarda gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çeken Garry Rodrigues için yönetim 15 milyon Euro'luk bir fiyat belirledi.



3.5 milyona alınmıştı



G.Saray ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz yıl PAOK'tan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.



Yönetim ağırdan alıyor



Newcastle, Celta Vigo, Real Betis ve Schalke, Rodrigues'i yakından takip ediyor. Yönetim, kritik maçlar dolayısıyla transferin fazla gündeme gelmesini istemiyor.



G.Saray'da tek hedef 3 puan



Süper Lig'de lider G.Saray, bugün Kasımpaşa deplasmanında 3 puan arayacak. Sarı-Kırmızılılar'da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Denayer ve Fernando dışında cezalı Belhanda'da bu maçta oynamayacak.