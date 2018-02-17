Roma'nın Benevento'yu evinde 5-2 yendiği maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaşan Cengiz Ünder, İtalyanların gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

KAPAKTA CENGİZ VAR

Roma Kulübü, Udinese maçı için çıkardığı kitapçığın kapağında Cengiz Ünder'e yer verdi.

Kitabı "Mamma Il Turco" (Anneciğim Türkler) manşetiyle taraftarlarına sunan İtalyanlar, Udinese'ye gönderme yapmayı ihmal etmedi.

ANNECİĞİM TÜRKLER GELİYOR NE DEMEK?

İtalyanların Cengiz için yaptığı "Anneciğim Türkler geliyor" benzetmesi yüzyıllar öncesine dayanıyor.

Özellikle İtalyanlar ve Yunanlar, Osmanlı'nın saldığı korkuyu meşhur sözle dile getirmiş ve yıllarca çocuklarını korkutmak için bu deyimi kullanmışlardır.

İşte o kitapçık: