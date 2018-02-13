Derbi tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 23, 24, 25 ve 25. hafta programıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maç programlarını açıkladı.

23. haftadaki Beşiktaş- Fenerbahçe maçı, 25 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

İki takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin tarihi ise 1 Mart Perşembe 20:30 olarak açıklandı.

Ligin 24. haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş maçı, 5 Mart Pazartesi günü 20:00'da oynanacak.

Ligde 26. haftadaki Fenerbahçe- Galatasaray maçı ise 17 Mart Cumartesi 19:00'da başlayacak.





