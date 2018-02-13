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Derbi tarihleri açıklandı

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu 23, 24, 25 ve 26. hafta ve yarı final müsabaka programı açıklandı.

Derbi tarihleri açıklandı

, 23, 24, 25 ve 25. hafta programıyla birlikte yarı final ilk maç programlarını açıkladı.

23. haftadaki - maçı, 25 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

İki takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin tarihi ise 1 Mart Perşembe 20:30 olarak açıklandı.

Ligin 24. haftasındaki - Beşiktaş maçı, 5 Mart Pazartesi günü 20:00'da oynanacak.

Ligde 26. haftadaki Fenerbahçe- maçı ise 17 Mart Cumartesi 19:00'da başlayacak.



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  • 13 Şubat 2018, Salı 17:14
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