Derbi tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 23, 24, 25 ve 25. hafta programıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maç programlarını açıkladı.
23. haftadaki Beşiktaş- Fenerbahçe maçı, 25 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
İki takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin tarihi ise 1 Mart Perşembe 20:30 olarak açıklandı.
Ligin 24. haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş maçı, 5 Mart Pazartesi günü 20:00'da oynanacak.
Ligde 26. haftadaki Fenerbahçe- Galatasaray maçı ise 17 Mart Cumartesi 19:00'da başlayacak.
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