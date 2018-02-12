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çaktı Kayseri bırakmadı

ile Sivas öne geçti. Kayseri Umut’la cevap verdi. Müthiş mücadelede kazanan çıkmadı

Robinho çaktı Kayseri bırakmadı
Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. 18. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bifouma'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 35. dakikada Lopes'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut, müsait pozisyonda dokunamadı.

SİVAS 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI
53. dakikada Robinho frikikten attığı harika golle Sivas'ı öne geçirdi : 0-1. 67. dakikada Badji'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Umut Bulut'un şutu filelere gitti: 1-1. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

​ROBİNHO: SÜREKLİ FRİKİK ÇALIŞIYORUM
Sivas'ın golünü serbest vuruştan atan , "Sürekli frikik çalışıyorum. Kayseri zor bir deplasman. Maçın 1-1 bitmesi bizim için iyi oldu" dedi.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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