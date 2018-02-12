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’a yeşil ışık

, ’in kendilerini seçmemekle kaybeden taraf olduğunu söyleyerek, “ belki ileride gelebilir”dedi

Aboubakar’a yeşil ışık
Beşiktaş Başkanı , A Spor'a açıklamalar yaptı. 'i eleştiren Orman, "Bizi tercih etmemekle kaybeden Gomez oldu" dedi.

ABOUBAKAR OLABİLİR
Gomez' in küme düşme savaşı veren takımlarda oynadığını söyleyen Orman, "Aboubakar da iyi bir çocuktu ama belki transferi ilerde gündeme gelebilir" açıklamasında bulundu.

YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Son 2 sezon şampiyon olduklarını vurgulayan Fikret Orman, "Bu sezon da olacağız" dedi. Orman, 'ın Bayern Münih önünde asla kolay lokma olmadığını da sözlerine ekledi.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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