Aboubakar’a yeşil ışık

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ABOUBAKAR OLABİLİR
Gomez' in küme düşme savaşı veren takımlarda oynadığını söyleyen Orman, "Aboubakar da iyi bir çocuktu ama belki transferi ilerde gündeme gelebilir" açıklamasında bulundu.
YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Son 2 sezon şampiyon olduklarını vurgulayan Fikret Orman, "Bu sezon da olacağız" dedi. Orman, Beşiktaş'ın Bayern Münih önünde asla kolay lokma olmadığını da sözlerine ekledi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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