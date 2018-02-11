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yıllık 8 milyon Euro'yu geri çevirdi

Fransız yıldız, menajeri aracılığıyla Çin’den gelen astronomik teklifi, “Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum”diyerek reddetti.

Gomis yıllık 8 milyon Euroyu geri çevirdi
Attığı gollerle Cimbom'u sırtlayan Bafetimbi Gomis'in astronomik bir teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. Fransız yıldıza menajeri aracılığıyla bir Çin kulübünün yıllık 8 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği fakat Gomis'in, "Burada kariyerimdeki ilk şampiyonlugu yaşamak istiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi

14 yılda şampiyonluğu yok

2004 yılında ülkesinde St. Etienne formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Gomis; ardından Lyon, Swansea ve Marsilya'da görev yaptı. Fakat yıldız futbolcu şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Kazandığının iki katı!

Galatasaray'la 2020'ye kadar sözleşmesi olan 3.2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Fransız yıldıza ayrıca 2 milyon Euro imza parası da verildi. Yıldız futbolcu neredeyse kazandığının iki katını reddetti.
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