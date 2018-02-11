Attığıgollerle Cimbom'u sırtlayan BafetimbiGomis'in astronomik bir teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. Fransız yıldıza menajeri aracılığıyla bir Çin kulübünün yıllık 8 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği fakat Gomis'in, "Burada kariyerimdeki ilk şampiyonlugu yaşamak istiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi
14 yılda şampiyonluğu yok
2004 yılında ülkesinde St. Etienne formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Gomis; ardından Lyon, Swansea veMarsilya'da görev yaptı. Fakat yıldız futbolcu şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
Kazandığının iki katı!
Galatasaray'la 2020'ye kadar sözleşmesi olan Gomis3.2milyon Euro garanti ücret alıyor. Fransız yıldıza ayrıca 2 milyon Euro imza parası da verildi. Yıldız futbolcu neredeyse kazandığının iki katını reddetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.