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: Arda 'i bozdu



A Spor Yorumcusu , Fenerbahçe'nin karşısında 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...
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  • 11 Şubat 2018, Pazar 21:09
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Wilson Wilson

Bu şekil ağır ve topu bırakmış arda b şehire para almadan gelmiş olması gerekir bu yıl Arda nın oynayamacağı sokak dahi biliyor BJK ta bu tür oynamayan yüksek bedel ödenen çok men var almadıklarından zararına kiraya veriyorlar seba olsaydı fark olurdu kulüp karda idi

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evet0
hayır0
cevapla 11.02.2018 22:02
birsu birsu

herkes arda reklamı yapıyor,, onların anlayışı teklamın kötüsü cazip olandır....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.02.2018 22:01
Yusuf Yusuf

Arda sezon kapadı Emre’nin bilgi tahminimde Avcı Arda yı kim istemezki dedi ve takımın havasını bozdu Avcı dan hoca olmaz belgesi ve efendiliği ile sıra takımlarda faydalı olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.02.2018 21:50
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