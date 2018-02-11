; 19 / 12 12 / 8 11 / 5 -4 / -7 13 / 4 14 / 8 9 / 5 18 / 11 -3 / -10 13 / 7 16 / 9 10 / 4 9 / 5 13 / 2 6 / 1 7 / 4 9 / 3 5 / 1 8 / 3 12 / 3 8 / 6 8 / 2 10 / 4 10 / 2 15 / 9 10 / 2 13 / 7 8 / -1 10 / 2 10 / 2 1 / -4 9 / 5 10 / 6 11 / 8 12 / 7 7 / 1 16 / 10 14 / 3 11 / 2 8 / 3 14 / 9 13 / 8 8 / 4 14 / 4 0 / -6 5 / 2 11 / 0 11 / 3 8 / -1 13 / 2 12 / 10 9 / 5 14 / 5 8 / 4 11 / 4 13 / 8 10 / 8 18 / 11 12 / 6 7 / 1 11 / 4 14 / 4 10 / 9 16 / 9 12 / 9 9 / 6 14 / 8 12 / 5 10 / 7 12 / 3 14 / 9 11 / 9 8 / 1 15 / 8 10 / 9 9 / 3 11 / 5 6 / 1 10 / 5 9 / 3 9 / 6
A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...
- 11 Şubat 2018, Pazar 21:09
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Bu şekil ağır ve topu bırakmış arda b şehire para almadan gelmiş olması gerekir bu yıl Arda nın oynayamacağı sokak dahi biliyor BJK ta bu tür oynamayan yüksek bedel ödenen çok men var almadıklarından zararına kiraya veriyorlar seba olsaydı fark olurdu kulüp karda idi
herkes arda reklamı yapıyor,, onların anlayışı teklamın kötüsü cazip olandır....
Arda sezon kapadı Emre’nin bilgi tahminimde Avcı Arda yı kim istemezki dedi ve takımın havasını bozdu Avcı dan hoca olmaz belgesi ve efendiliği ile sıra takımlarda faydalı olur
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