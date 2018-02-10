Love attı! Kartal beşledi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Mücadeleyi Kara Kartal 5-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Pepe, 27 ile 83. dakikada Talisca ve 59 ile 90+2. dakikada Vagner Love kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40 yaparken, Karabükspor ise 12 puanda kaldı.



İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 37 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 37 maça çıkardı.

Ligde sahasındaki son mağlubiyetini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a karşı 2-0'lık skorla yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Siyah-beyazlı takım, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 30'u da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 37 lig maçında 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan topladı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 94 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 26 gol yedi.

VODAFONE PARK'TA LİGDEKİ EN FARKLI GALİBİYETİNİ ALDI

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ligde en farklı galibiyetini Kardemir Karabükspor karşısında aldı.

2015-2016 sezonunda hizmete açılan bu statta daha önce Osmanlıspor'u 5-1 ve 4-0'lık skorlarla geçen, Atiker Konyaspor'u 5-1 ve Kayserispor'u 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla yendi.

Beşiktaş, resmi maçlarda Vodafone Park'ta en farklı galibiyeti Grandmedical Manisaspor karşısında almıştı. Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta rakibini 9-0 yenmişti.

BEŞİKTAŞ, 6 HAFTA SONRA KALESİNİ GOLE KAPADI

Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenen Beşiktaş, ligde 6 hafta sonra kalesini gole kapadı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı takım, üst üste 6 maçta filelerinde golü gördü. Son 6 karşılaşmada 8 gol yiyen Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'a pozisyon dahi vermedi.

VAGNER LOVE, SİYAH-BEYAZLI FORMAYLA İLK GOLLERİNİ ATTI

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Vagner Love, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini Kardemir Karabükspor maçında attı.

Mücadelenin 56. dakikasında Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil olan Vagner Love, 59. dakikada fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, 90+2. dakikada bir kez daha golü buldu. Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 10 gole imza atan Brezilyalı futbolcu, ligde 12. kez fileleri havalandırdı.

Vagner Love, Türkiye kariyerinde Kardemir Karabükspor'a 7. golünü attı.

TALİSCA, İKİŞER İKİŞER ATIYOR

Beşiktaş'ta Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 4 gol bulan ancak Bursaspor karşılaşmasında bunu başaramayan Anderson Talisca, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında iki şık gole imza attı.

Maçın 27. dakikasında ilk golünü atan Talisca, 83. dakikada ise takımını 4-0 öne geçirdi. Brezilyalı oyuncunun 83. dakikadaki serbest vuruşunda, top iki yan direğe çarpıp filelerle buluştu.

Süper Lig'in ikinci yarısındaki 4 maçta altıncı kez gol sevinci yaşayan Talisca, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

Siyah-beyazlı oyuncu, attığı ikinci golünün sevincini teknik direktör Şenol Güneş ile yaşadı.

PEPE, İKİNCİ KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Ligin ilk haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta gol bulan Pepe, 19 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Bu sezon rakip fileleri ikinci kez havalandıran tecrübeli oyuncu, Kardemir Karabükspor maçının 14. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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