Golü erken bulalım

Trabzon Teknik DirektörüRıza Çalımbay, G.Birliği maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam toplantıda, "G.Birliği, 90 dakika oyundan düşmüyor. Disiplinli bir takım. Onların direncini erken golle kıralım" dedi.
POZİSYONLARI HARCAMAYALIM RIZA hoca, futbolcularına Göztepe maçını anımsatarak, "Tıpkı son maçta olduğu gibi golü bulamadıkça strese girdik. G.Birliği maçında hücumda hata yapmamalıyız. Bu kez pozisyonları harcamayalım" diye konuştu.
KAYIPLAR OLDU AMA İYİ YOLDAYIZ DENEYİMLİ hoca, son 4 maçta alınan beraberliklerle ilgili olarak da, "İyi oynuyoruz. Puan kayıplarımız oldu ama sizden memnunum. Bu maçla yeni bir seriye başlayacağız. Size inanıyorum" şeklinde konuştu.
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Genclerbirligi supriz yapabilir,,,
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