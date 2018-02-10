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Golü erken bulalım

, “G.Birliği dirençli bir takım. Göztepe maçındaki gibi golü bulmak için panik yaşamayalım” dedi...

Golü erken bulalım
Trabzon Rıza Çalımbay, G.Birliği maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam toplantıda, "G.Birliği, 90 dakika oyundan düşmüyor. Disiplinli bir takım. Onların direncini erken golle kıralım" dedi.

POZİSYONLARI HARCAMAYALIM
RIZA hoca, futbolcularına Göztepe maçını anımsatarak, "Tıpkı son maçta olduğu gibi golü bulamadıkça strese girdik. G.Birliği maçında hücumda hata yapmamalıyız. Bu kez pozisyonları harcamayalım" diye konuştu.

KAYIPLAR OLDU AMA İYİ YOLDAYIZ
DENEYİMLİ hoca, son 4 maçta alınan beraberliklerle ilgili olarak da, "İyi oynuyoruz. Puan kayıplarımız oldu ama sizden memnunum. Bu maçla yeni bir seriye başlayacağız. Size inanıyorum" şeklinde konuştu.
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet-newyork mehmet-newyork

Genclerbirligi supriz yapabilir,,,

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hayır0
cevapla 10.02.2018 06:56
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