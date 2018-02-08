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Süper Lig'de flaş atama! İşte Başakşehir- maçının hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 21. hafta mücadelelerini yönetecek hakemlerin adını açıkladı.

Süper Ligde flaş atama! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Geçen haftanın tartışmalara konu olan hakemlerinden , Medipol Başakşehir- maçına atandı. Tartışılan bir diğer isim Mete Kalkavan'a ise Süper Lig'de maç verilmedi.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 14:09
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