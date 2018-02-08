Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Geçen haftanın tartışmalara konu olan hakemlerinden Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçına atandı. Tartışılan bir diğer isim Mete Kalkavan'a ise Süper Lig'de maç verilmedi.
Süper Lig'de flaş atama! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 21. hafta mücadelelerini yönetecek hakemlerin adını açıkladı.
Etiketler: Bülent Yıldırım , Serkan Çınar , fırat aydınus , Barış Şimşek , Halil Umut Meler , Fenerbahçe , Beşiktaş , Galatasaray
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