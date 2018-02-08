Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Geçen haftanın tartışmalara konu olan hakemlerinden Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçına atandı. Tartışılan bir diğer isim Mete Kalkavan'a ise Süper Lig'de maç verilmedi.