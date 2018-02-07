; 21 / 9 17 / 6 16 / 5 2 / -13 16 / 6 14 / 6 15 / 6 21 / 14 2 / -9 13 / 5 20 / 12 17 / 7 18 / 8 17 / -2 8 / -5 17 / 8 13 / -1 6 / -4 15 / 4 16 / 4 19 / 11 15 / 10 13 / 5 13 / 5 20 / 9 15 / 1 19 / 8 17 / 7 12 / -3 11 / -1 4 / -8 16 / 6 16 / 4 15 / 7 12 / -1 10 / -1 18 / 9 13 / 0 15 / 3 15 / 9 19 / 12 18 / 7 18 / 7 16 / 5 5 / -10 13 / 4 13 / 2 13 / 5 16 / 7 15 / 4 17 / 8 20 / 11 18 / 7 16 / 5 12 / 2 18 / 11 15 / 8 19 / 11 16 / 7 10 / -2 13 / 5 15 / 4 15 / 8 21 / 8 15 / 6 21 / 10 15 / 8 16 / 5 14 / 7 10 / 0 18 / 8 14 / 5 14 / 7 13 / 4 15 / 7 13 / 0 18 / 6 7 / -4 18 / 11 11 / 3 18 / 10 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci devresi için lisans çıkartmadığı futbolcusu Aras Özbiliz'i Moldova takımlarından Sheriff Tiraspol'e kiraladı. Antalya'nın Belek beldesinde kamp yapan Sheriff Tiraspol resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Aras Özbiliz'i Beşiktaş'tan kiraladığını duyurdu. Bu sabah yeni takımının kampına katılan ve arkadaşları ile tanışan oyuncunun akşam idmanına çıkacağı kaydedildi.. 07 Şubat 2018, Çarşamba 20:02
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Aras gibi sahada ve sokakta tanınmayan bir sürü yüksek ücretli fiyasko var hesapta hocanın kadrosu geniş Moldova gerçekten oynatmak içinmi aldı feda görünümünde BJK nin geleceği gitti love transferine şu anda yarısını vermezler dünya para ver alışma dönemi vay be
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