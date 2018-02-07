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'ta ayrılık!

'ta kadroda düşünülmeyen , 'e transfer oldu.

Beşiktaşta ayrılık!
, 'in 2'nci devresi için lisans çıkartmadığı futbolcusu 'i Moldova takımlarından 'e kiraladı.

Antalya'nın Belek beldesinde kamp yapan Sheriff Tiraspol resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Aras Özbiliz'i Beşiktaş'tan kiraladığını duyurdu. Bu sabah yeni takımının kampına katılan ve arkadaşları ile tanışan oyuncunun akşam idmanına çıkacağı kaydedildi..
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 20:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Başaran Başaran

Aras gibi sahada ve sokakta tanınmayan bir sürü yüksek ücretli fiyasko var hesapta hocanın kadrosu geniş Moldova gerçekten oynatmak içinmi aldı feda görünümünde BJK nin geleceği gitti love transferine şu anda yarısını vermezler dünya para ver alışma dönemi vay be

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cevapla 07.02.2018 20:45
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