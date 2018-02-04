Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Halis Özkahya yönetiyor. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanan maçı sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor ve lider Başakşehir'in mücadelesi 16.00'da başladı.

İLK 11'LER

KONYASPOR: Serkan, Ali Turan, Ferhat, Skubic, Filipovic, Ali Çamdalı, Moke, Milosevic, Ömer Ali, Bourabia, Jahovic

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

İLK YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR

4. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında, Milosevic'in pasına hareketlenen Bourabia'nın sert şutunda top, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

13. dakikada Milosevic'in ara pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

35. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Belözoğlu'nun savunmanın arkasına attığı uzun pasla Adebayor, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Togolu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan sekti. Seken topu bir kez daha önünde bulan Adebayor, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

44. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Ferhat Öztorun'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

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