Lens taraftarlara saç baş yoldurttu

Beşiktaş'ın 2 puan bıraktığı Bursa deplasmanında Babel'in cezası nedeniyle ilk 11'de forma giyen Jeremain Lens, 54. dakikada net bir fırsatı geri çevirdi. Harun Tekin'le kale sahası içinde karşı karşıya kalan Hollandalı futbolcu, müsait pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Lens'in kaçırdığı gol sonrası taraftarlar sosyal medyada isyan bayrağını açtı.
HANGİSİNİ ATACAK? Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Lens için taraftarlar, "Bunu atamayacaksa hangisiniatacak?" "Sezon sonu Lens ile yollar ayrılmalı" "F.Bahçe'deki Lens ile bizdeki farklı futbolcular mı?" yorumlarını yaptı.
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