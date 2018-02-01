Okaka bombasına zaman yetmedi!

Galatasaray'dan transferin son gününde sürpriz bir forvet hamlesi de geldi... Sarı-Kırmızılılar, Watford formasını giyen Okaka Chuka'nın 6 aylığına kiralanması için hem İngiliz kulübüyle hem de Nijeryalı yıldızla el sıkıştı. Hatta İtalya'nın önde gelen yayın organlarından La Gazetta dello Sport, son dakika haberi olarak Okaka'nın Galatasaray'la anlaşmaya vardığını duyurdu.
BOMBA PATLIYORDU AMA...
Fakat ardından transferin iptal olduğu belirtildi... Sağlık kontrolleri için gerekli zamanın kalmadığı, bu nedenle de transferin yattığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar dün orta alana takviye yapmak için de uğraştı ama bunda da başarılı olamadı.
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