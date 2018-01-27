Fener barçaladı

F.Bahçe Doğuş doludizgin... THY Euroleague'in 20. hafta maçında sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımını konuk eden Sarı-Lacivertliler rakibini 86-82 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, toplamda ise 14. kez parkeden zaferle ayrılarak lider CSKA Moskova'yı takibini sürdürdü. Barça karşısında maça etkili başlayan Kanarya ilk çeyreği 22-18 önde kapadı. Konuk ekip 2. çeyerkteki baskılı oyunu ile devreye 44-42 üstün girdi. Sarı-Lacivertliler 3. çeyreği taraftarının da müthiş desteği ile 65-57 bitirdi. Son anları nefes kesen maçta rakibine şans tanımayan Sarı-Lacivertliler 4 sayı farkla rakibini mağlup etti. Fenerbahçe Doğuş adına tam 24 sayı üreten Wanamaker maçın en skorer ismi oldu ve alınan galibiyette önemli rol oynadı. Melli de 23 sayıyla Sarı-Lacivertlilere katkı koydu.
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