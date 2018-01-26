Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rekor bekleniyor

Açılışı 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen, bugüne dek ligde 17 karşılaşmaya ev sahipliği yapan 41 bin seyirci kapasiteli Medical Park Stadı'nda, taraftarlar kombine kartların haricinde satışa sunulan biletleri tüketti.

Bordo-mavililer, geçen sezon Galatasaray maçında 33 bin 809, Beşiktaş maçında da 35 bin 531 seyirciyle rekor kırılan Medical Park'ta ilk kez karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında şu ana kadar ki en fazla taraftar sayısına ulaşacak.

Fenerbahçe taraftarının karşılaşmayı stattan izleyemeyecek olması nedeniyle 2040 kişilik misafir takım tribününün de bordo-mavili taraftarlara satışa çıkarılmasıyla statta daha fazla seyirci bulunabilecek.

Trabzonspor Kulübü, kombine kartı bulunup maça gelemeyecek taraftarlara da uyarılarda bulundu. Uyarıda, maça gelemeyecek taraftarların koltuklarını kulübe devretmeleri istendi.

Güvenlik nedeniyle kapatılan koltuklar dikkate alındığında 38 bin dolayında bordo-mavili taraftarın maçta takımlarına destek vermesi bekleniyor.

FORMA SATIŞLARINI DA HAREKETLENDİRDİ

Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar TS Club ürünlerine de büyük ilgi gösterirken forma satışları hızlandı.

Son bir haftada yaşanan hareketlenmeyle forma satışında 63 bine ulaşırken bu sayının şu ana dek sezonun bu dönemindeki en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonu sonunda 85 bin dolayında forma satışı gerçekleştirmişti. Karadeniz ekibi, sezonun yarısında 63 bine ulaşırken bu sayıyı geçerek forma satışı rekoru da kırmayı hedefliyor.