Sosa ile vuracak

Trabzonspor, Fenerbahçe'yiJoseSosa ile vurmanınplanlarını yapıyor. Konyaspormaçındaki diri veformda görüntüsüyleRıza Çalımbay'ı etkileyenSosa, Fenerbahçemaçına 11'de başlayacak. Rıza hocanınArjantinli yıldızla özel bir görüşmeyaptığı ve Tangocu'ya özelgörevler vereceği öğrenildi. Rıza hocanınBurak Yılmaz ile çok iyi anlaşanSosa'ya, "Sezonun en önemlimaçını çıkıyoruz. Bu maçta kalitenigöster" dediği öğrenildi.
SOSA, YUSUF'UN YERİNE GEÇECEK Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe maçında mini bir revizyona gitmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın cezalı olan Tomas Hubocan'ın yerine savunmanın göbeğinde Uğur Demirok'a görev vermesi bekleniyor. Dame N'Doye'yi kulübeye çekecek olan maça Sosa ile başlayacak. Rıza hocanın, YusufYazıcı'yı orta sahanın sağına çekeceği ve Sosa'yı 10 numara bölgesinde oynatacağı bildirildi.
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