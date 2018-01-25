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Sosa ile vuracak

Bordo-Mavililer, F.Bahçe’yi Sosa ile devirmenin planını yapıyor. , ona özel görev verecek

Sosa ile vuracak
Trabzonspor, 'yi Jose Sosa ile vurmanın planlarını yapıyor. Konyaspor maçındaki diri ve formda görüntüsüyle Rıza Çalımbay'ı etkileyen Sosa, Fenerbahçe maçına 11'de başlayacak. Rıza hocanın Arjantinli yıldızla özel bir görüşme yaptığı ve Tangocu'ya özel görevler vereceği öğrenildi. Rıza hocanın Burak Yılmaz ile çok iyi anlaşan Sosa'ya, "Sezonun en önemli maçını çıkıyoruz. Bu maçta kaliteni göster" dediği öğrenildi.

SOSA, YUSUF'UN YERİNE GEÇECEK
Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe maçında mini bir revizyona gitmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın cezalı olan Tomas Hubocan'ın yerine savunmanın göbeğinde Uğur Demirok'a görev vermesi bekleniyor. Dame N'Doye'yi kulübeye çekecek olan maça Sosa ile başlayacak. Rıza hocanın, Yusuf Yazıcı'yı orta sahanın sağına çekeceği ve Sosa'yı 10 numara bölgesinde oynatacağı bildirildi.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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