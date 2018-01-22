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Taraftarın zaferi

Taraftarın istemediği Tudor gitti, istediği Terim geldi. Özbek’in Cengiz’e seçimi kaybetmesinde çok büyük bir rol oynayan tribünler Arda Turan transferinin önüne de set koydu!

Taraftarın zaferi
Tarihe geçen seçimin ardından Mustafa Cengiz'in Dursun Özbek'i devirerek başkanlık koltuğuna oturması, Galatasaray'daki büyük değişimin son halkası oldu... Yaklaşık 1 ay içinde yaşanan bu değişimde taraftarladın rolü çok büyük. İlk olarak tribünlerin istemediği teknik direktör Tudor gitti ve herkesin sevgilisi Fatih Terim yeniden Florya'ya döndü. Taraftarlar, Mustafa Cengiz'in Dursun Özbek'e karşı yaşadığı zaferde de baş roldeydi.

TÜM TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK
Tribünlere hakim olan ultrAslan grubunun yayınladığı bildiri ve Cengiz'e verdiği destek, seçim sonuçlarına direkt olarak etki etti. Ayrıca taraftarların tepkisi yüzünden Arda Turan transferi de gerçekleşmedi. Öte yandan Cengiz döneminin resmen başlamasının ardından taşlar yeniden oynayacak. İlk büyük değişim Sportif A.Ş'de yaşanacak.

SERDAR GÜZELAYDIN İSTİFA EDECEK
Özbek'in kısa süre önce göreve getirdiği Serdar Güzelaydın istifa edecek. Abdürrahim Albayrak ve Burak Elmas işbaşı yapacak. Yeni yönetimi ayrıca zorlu bir süreç de bekliyor. Kısa vadede futbolculara 5 milyon dolar ödeme yapılması gerekiyor. Bu arada Başkan Mustafa Cengiz bugün Kayseri'ye giderek zorlu maçı tribünden izleyecek.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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