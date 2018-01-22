Kartal, Taliscaile kanatlandı...Siyah-Beyazlılar, Antalyadeplasmanında2-1 kazanarak ikinciyarıya galibiyetlebaşladı. 8. dakikadaAntalya öne geçti.Deniz Kadah'ın ortasındaCharles'ınvuruşu ağlarla buluştu:1-0. 25. dakikadaTalisca golü attı amahakem 'faul' diyerekgolü iptal etti.
Q7'NİN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
30. dakikada Atiba'nın ortasına Talisca ceza sahasında bekletmeden vurdu ve skoru eşitledi: 1-1. 45. dakikada Quaresma'nın şutu yan direkten oyun alanına döndü. Böylece ilk yarı 1-1 sona erdi.
EMRE MÜTHİŞ FIRSATI HARCADI
47. dakikada Emre'nin şutunu Fabri çıkardı. Emre ardından bir daha vurdu ama bu kez de top direkten döndü. 54. dakikada Quaresma ortaladı, Talisca kafayı vurdu ve Beşiktaş üç puanı aldı.
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