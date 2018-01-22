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Yol Durumu
  1. 90+ şok
  2. Bir galibiyetten çok fazlası

'dan sevgilerle

8’de Charles’in golüne engel olamayan , 30 ve 54’te ’nın iki golüyle kazandı...

Taliscadan sevgilerle
Kartal, Talisca ile kanatlandı... Siyah-Beyazlılar, Antalya deplasmanında 2-1 kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başladı. 8. dakikada Antalya öne geçti. Deniz Kadah'ın ortasında Charles'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 25. dakikada Talisca golü attı ama hakem 'faul' diyerek golü iptal etti.

Q7'NİN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
30. dakikada Atiba'nın ortasına Talisca ceza sahasında bekletmeden vurdu ve skoru eşitledi: 1-1. 45. dakikada Quaresma'nın şutu yan direkten oyun alanına döndü. Böylece ilk yarı 1-1 sona erdi.

EMRE MÜTHİŞ FIRSATI HARCADI
47. dakikada Emre'nin şutunu Fabri çıkardı. Emre ardından bir daha vurdu ama bu kez de top direkten döndü. 54. dakikada Quaresma ortaladı, Talisca kafayı vurdu ve Beşiktaş üç puanı aldı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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