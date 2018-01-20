Ada’da Hernandez zirvesi

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasından sonra golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş, taraftarını ayağa kaldıracak bir isimle anlaşmak istiyor... Siyah-Beyazlı yöneticilerin Londra'da West Ham'lı yöneticilerle masaya oturduğu ve Meksikalı golcü Javier Hernandez ile anlaşma zemini aradığı öğrenildi
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR West Ham ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Hernandez'in Beşiktaş'ın sunduğu teklife sıcak baktığı öğrenildi. İngiliz kulübü, kiralama teklifini kabul ettiği taktirde Hernandez, Kartal'a imza atacak.
YENİ REKLAM FİLMİNİ İZLEDİ BEŞİKTAŞLI yöneticilerin, 29 yaşındaki golcüye Londra'da yeni reklam filmini izlettiği, Hernandez'in çok etkilendiği bildirildi. Dünyaca ünlü spor sitesi ESPN de Hernandez'in Beşiktaş'a yakın olduğunu yazdı.
ISLAM SLİMANİ BEKLETİLİYOR
SİYAH-BEYAZLI ekip, Javier Hernandez'de önemli bir mesafe katetti. Ancak son anda transferde sorun çıkarsa Islam Slimani yedekte tutuluyor. Kara Kartal eski golcüsü Demba Ba'yı da bekletiyor.
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