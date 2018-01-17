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Lider kupada havlu attı!

son 16 turu rövanş mücadelesinde kendi sahasında Giresunspor'u 2-1 yendi. Ancak ilk maçı Giresunspor 3-1 kazandığı için bir üst tura çıkan taraf Çotanaklar oldu

Lider kupada havlu attı!
Süper Lig'in lideri Medipol , deplasmanda 3-1 kaybettiği Son 16 turu eşleşmesinin rövanşında sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yense bu skor ev sahibine tur için yetmedi.

KARŞILAŞMANIN GOLLERİ
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 17:56
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