Traore harekatı

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde Fransa'da Monacolu yetkililerle Adama Traore'nin kiralanması için masaya oturacağı bildirildi. 22 yaşındaki Mallili futbolcu, fazla şans bulamamaktan yakınıyordu.
MEVKİSİ 8 VE 10 NUMARA...
Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Adama Traore 8 ve 10 numaralı mevkilerde görev yapabiliyor. Sol ayaklı olması da Aykut Kocaman'ın istediği özelliklere uyuyor.
ÇETİNKAYA FRANSA YOLCUSU
İdari menajer Hasan Çetinkaya, görüşmelerden sonuç alabilirse İstanbul'a Traore ile birlikte gelecek. Traore'nin istekli olması Fener'in şansını arttırıyor. Traore, Mali Milli Takımı'nda da görev yapıyor.
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