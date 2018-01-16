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Traore harekatı

Adama Traore’nin menajeri ile gerçekleştirilen ilk temastan olumlu sonuç gelince Sarı-Lacivertli yönetim kulübü ile Fransa’da masaya oturma kararı aldı. Malili oyuncu Traore'nin Monaco'da fazla şans bulamaması F.Bahçe için fırsat oldu. İdari menajer Hasan Çetinkaya, hafta içinde Fransa'ya giderek 22 yaşındaki yıldız için Monaco'lu yetkililerle pazarlık yapacak

Traore harekatı
Süper Lig'in 2. yarısının başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen Fenerbahçe, kadro derinliğini arttıracak bir i henüz gerçekleştiremedi. Ancak gelen son haberler Sarı-Lacivertli yönetimin transfer için yoğun çaba sarfettiği yönünde. Traore için ilk görüşmeden olumlu sonuç gelince Fener yönetimi gözünü Fransa'ya çevirdi.

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde Fransa'da lu yetkililerle Adama Traore'nin kiralanması için masaya oturacağı bildirildi. 22 yaşındaki Mallili futbolcu, fazla şans bulamamaktan yakınıyordu.

MEVKİSİ 8 VE 10 NUMARA...
Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Adama Traore 8 ve 10 numaralı mevkilerde görev yapabiliyor. Sol ayaklı olması da Aykut Kocaman'ın istediği özelliklere uyuyor.

ÇETİNKAYA FRANSA YOLCUSU
İdari menajer Hasan Çetinkaya, görüşmelerden sonuç alabilirse İstanbul'a Traore ile birlikte gelecek. Traore'nin istekli olması Fener'in şansını arttırıyor. Traore, Mali Milli Takımı'nda da görev yapıyor.
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