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Taffarel sol beki bitirip gelecek

Yeniden G.Saray’a dönmeyi kabul eden Tafi, sol bek krizini çözdükten sonra ’a gelecek. 'da transfer çalışmaları yapan , Tavares'in dışında Reinaldo, Victor Luis ve Henrique ile de masaya oturacak

Taffarel sol beki bitirip gelecek
Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına çok kısa bir süre kala Galatasaray'da sol bek transferi için çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar'da dümene Claudio Taffarel geçti!.. Yeniden Galatasaray'a dönmeyi kabul eden Brezilyalı hoca ülkesinde transfer için çalışıyor.

SCOUT EKİBİYLE ORTAK ÇALIŞMA
Taffarel'in scout ekibiyle yapılan çalışma sonrasında sol bek pozisyonu için 4 aday belirlediği öğrenildi. Brezilyalı hoca sol bek transferini bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek işbaşı yapmayı hedefliyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Listenin ilk sırasında Sao Paulo takımında forma giyen Junior Tavares'in bulunduğu öğrenildi... Taffarel'in hem genç yıldızın menajeriyle hem de Brezilya kulübünün yetkilileri ile pazarlık yaptığı belirtiliyor.

Alternatif isimler de hazır
Tavares'te sorun çıkması durumunda alternatif isimlere gidilecek. Clauudio Taffarel'in yine Sao Paulo'dan Reinaldo, Palmeiras'tan Victor Luis ve Vasco'dan Henrique için girişimlerde bulunması bekleniyor.
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