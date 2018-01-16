Heyecan kupa ile başlıyor

Futbol hasreti sona eriyor... Futbol heyecanı bugün oynanacak ZiraatTürkiye Kupası maçlarıyla start alacak.
START 16.00'DA Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşlarında bugün 16.00'daBursaspor ile G.Birliği kapışacak. İlk maçı Gençler 1-0 kazanmıştı. 18.00'de Trabzonspor evinde Konya'yı ağırlayacak. İlk maçı Yeşil-Beyazlı ekip 1-0 üstün bitirdi. Günün son maçında ise İstanbulspor ile Fenerbahçe mücadele edecek. Sarı-Lacivertliler ilk maçta 2-0'lık skor avantajı sağlamıştı.
TÜM MAÇLAR CANLI YAYINDA Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçları ATV, A Spor ve A2'den canlı olarak ekranlara gelecek... Futbolseverler, A kalite yayınlarla futbola doyacak.
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