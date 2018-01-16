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Heyecan kupa ile başlıyor

hasreti bugün oynanacak maçları ile sona eriyor... Bugün ile G.Birliği, ile Atiker Konya ve İstanbulspor-F.Bahçe çeyrek finale kalmak için kapışacak

Heyecan kupa ile başlıyor
Futbol hasreti sona eriyor... heyecanı bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla start alacak.

START 16.00'DA
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşlarında bugün 16.00'da ile G.Birliği kapışacak. İlk maçı Gençler 1-0 kazanmıştı. 18.00'de evinde Konya'yı ağırlayacak. İlk maçı Yeşil-Beyazlı ekip 1-0 üstün bitirdi. Günün son maçında ise İstanbulspor ile mücadele edecek. Sarı-Lacivertliler ilk maçta 2-0'lık skor avantajı sağlamıştı.


TÜM MAÇLAR CANLI YAYINDA
'nda son 16 turu rövanş maçları ATV, A Spor ve A2'den canlı olarak ekranlara gelecek... Futbolseverler, A kalite yayınlarla futbola doyacak.
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