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G.Saray sıkıntıda!

, “G.Saray’ın bir süredir borçlarından dolayı sıkıntıları var. Borcumuz yok. Arda’yı bu yüzden bitirdik” dedi

G.Saray sıkıntıda!
Arda'nın imza töreninde Başkanı 'a, Dursun Özbek'in "Arda, ekonomik sebeplerle Başakşehir'i tercih etti' sözleri anımsatıldı.

4 YILLIK KULÜBÜZ
Başkan Gümüşdağ bu sözler üzerine, "Galatasaray köklü kulüp. Bir süredir borçlarından dolayı sıkıntıları var. Başkanları da finansal sorunları çözmek için uğraşıyor. Biz ise 4 yıllık bir kulübüz. Şirket statüsüyle yönetiliyoruz ve hızlı karar alabiliyoruz. Bizim borcumuz yok ve şirket mantığıyla çalışıyoruz. Bu transferi bitirmemizin sebebi bu olabilir" yarınıtını verdi.

BARCELONA SATARSA PAY ALACAK
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, dünkü imza töreninde " önümüzdeki yıl başka takıma satılırsa yüzde 20, sonraki yıl satılırsa yüzde 25 pay alacağız Barcelona'dan..." açıklamasını yaptı.


FORMA NUMARASI 14
Arda, Başakşehir'de 14 numaralı formayı giyecek. Yıldız oyuncu imza töreninde formayla poz verdi.
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