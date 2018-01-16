 ;
Yol Durumu
  1. Traore harekatı
  2. Heyecan kupa ile başlıyor

Aatıf’ı asla bırakmam

İlk yarısının ortasından itibaren büyük bir çıkış yakalayan Aatıf, Aykut Kocaman’ın güvenini kazandı. Aykut Kocaman, yönetime Aatıf’ın kalacağını açıkladı. Faslı yıldızın sözleşmesi bile uzatılabilir

Aatıf’ı asla bırakmam
GEÇEN sezon Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmediği için kısa bir süre kadro dışı bile kalan Aatıf, kendisini hem taraftara hem de teknik direktör Aykut Kocaman'a kabul ettirdi. Süper Lig'de birçok takımın hayalini süsleyen Aatıf, ilk yarının son haftalarında 11'e girmiş ve performansıyla alkış almıştı.

KOCAMAN'IN GÖZDESİ
Aykut Kocaman,'ın Fener yönetimine "Aatıf için gelen tekliflerin hepsini geri çevirin. Ona ihtiyacım var. Hem çalışkan, hem yetenekli hem de sorunsuz bir futbolcu" şeklinde rapor verdiği öğrenildi. iddia lı kon uşuyor Kulübe yakın kaynaklara göre Aatıf'ın değil başka bir kulübe kiralanmak sözleşmesinin uzatılmasının bile gündemde. Faslı futbolcu geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaptığı açıklamada, "Gerçek Aatıf'ı henüz germediniz" diyerek iddiasını ortaya koşmuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar