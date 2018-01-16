Aatıf’ı asla bırakmam

GEÇEN sezon Trabzonspor'agitmeyi kabul etmediği için kısa birsüre kadro dışı bile kalan Aatıf,kendisini hem taraftara hem deteknik direktör Aykut Kocaman'akabul ettirdi. Süper Lig'de birçoktakımın hayalini süsleyen Aatıf, ilkyarının son haftalarında 11'e girmişve performansıyla alkış almıştı.
KOCAMAN'IN GÖZDESİ Aykut Kocaman,'ın Fener yönetimine "Aatıf için gelen tekliflerinhepsini geri çevirin. Ona ihtiyacımvar. Hem çalışkan, hemyetenekli hem de sorunsuz birfutbolcu" şeklinde rapor verdiği öğrenildi. iddia lı kon uşuyor Kulübe yakın kaynaklara göre Aatıf'ın değil başka bir kulübe kiralanmak sözleşmesinin uzatılmasının bile gündemde. Faslı futbolcu geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaptığı açıklamada, "Gerçek Aatıf'ı henüz germediniz" diyerek iddiasını ortaya koşmuştu.
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