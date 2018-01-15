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'de transfer bitiyor! 2 aday var



Devre arası transfer dönemine sol bek, orta saha ve çok yönlü hücumcu arayışlarıyla başlayan henüz kimseye imza attıramadı. Hem kontenjanın dolu olması hem de FFP anlaşması nedeniyle rahat hareket edemeyen Sarı-Lacivertliler'de her gün farklı bir isim öne çıkıyor.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 19:22
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