Devre arası transfer dönemine sol bek, orta saha ve çok yönlü hücumcu arayışlarıyla başlayan Fenerbahçe henüz kimseye imza attıramadı. Hem kontenjanın dolu olması hem de FFP anlaşması nedeniyle rahat hareket edemeyen Sarı-Lacivertliler'de her gün farklı bir isim öne çıkıyor.
Fenerbahçe'de transfer bitiyor! 2 aday var
Devre arası transfer dönemine sol bek, orta saha ve çok yönlü hücumcu arayışlarıyla başlayan Fenerbahçe henüz kimseye imza attıramadı. Hem kontenjanın dolu olması hem de FFP anlaşması nedeniyle rahat hareket edemeyen Sarı-Lacivertliler'de her gün farklı bir isim öne çıkıyor.
Etiketler: angel correa , Atletico Madrid , Fenerbahçe , Dodo
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