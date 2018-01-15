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'ta bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Beşiktaşta bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 14:50
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