Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Resmen açıklandı
Etiketler: Club Brugge , Şenol Güneş , Beşiktaş
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