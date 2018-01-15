Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.