Beşiktaşlı oyuncular reklam filminde

Beşiktaş Başkanı Orman'ın geçen hafta "Gelecek hafta Come To Beşiktaş'ın üstünde olacak bir kampanyaya başlayacağız. Dünyada çok ses getireceğiz" demişti. Taraftarlar tarafından merak edilen projenin detayları belli oldu. Buna göre Siyah-Beyazlı futbolcuların yer aldığı bir reklam filmi kampanyasının yapıldığı öğrenildi. Hazırlanan görüntülerin yurtdışında birçok ülkede yayınlanacağı belirtilirken içerik sır gibi saklanıyor.
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