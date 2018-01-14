Tolgay’a teklif yağıyor

Alman ekiplerinin gözü Beşiktaşlı Tolgay Arslan'da... Siyah-Beyazlı takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bayer Leverkusen'den sonra Borussia Dortmund da harekete geçti. Alman basınında Dortmund'un Tolgay için Beşiktaş'a 9 milyon Euro civarında bir rakam önermeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise başarılı orta saha oyuncusunu 15 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.
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