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Tolgay’a teklif yağıyor

’ın başarılı oyuncusu ’a in’ ardından bir başka Alman ekibi da talip oldu

Tolgay’a teklif yağıyor
Alman ekiplerinin gözü Tolgay Arslan'da... Siyah-Beyazlı takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bayer Leverkusen'den sonra Borussia Dortmund da harekete geçti. Alman basınında Dortmund'un Tolgay için Beşiktaş'a 9 milyon Euro civarında bir rakam önermeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş Başkanı ise başarılı orta saha oyuncusunu 15 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.
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