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Pektemek, Skenderbeu maçında rakip oyuncu yerde yatarken gol attı. da Güneş’in talimatı sonrasında rakibinin gol atmasına izin verdi

İşte Fair Play
Beşiktaş dün Antalya'da kampında Skenderbeu ile oynadığı hazırlık maçında rakip oyuncu sakatlık geçirirken Mustafa Pektemek ağları sarstı. Bunun üzerine Arnavut ekibi itirazda bulundu. Şenol Güneş'in talimatı sonrası Beşiktaşlı futbolcular santrayla birlikte rakibi bıraktı ve Skenderbeu beraberlik golünü attı. Maç 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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