Medipol Başakşehir, Arda Turan'la anlaşmaya vardı.

Kulüp yaptığı açıklamaya transfere resmiyet kazandırıken Barcelona'dan da açıklama geldi. Katalan ekibinin yaptığı açıklamada dikkat çeken ayrıntı ise transferin 2.5 yıllık olduğuydu. Daha önce gelen bilgilerde Arda'nın 1.5 yıllığına kiralandığı yönündeydi. Ayrıca 2.5 yıllık süre içerisinde Arda Turan'ı Barcelona başka bir kulübe de gönderebilir. İşte Barcelona'nın açıklaması:





"FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunuyor."





BARCELONA'DAN AÇIKLAMA

İspanyol kulübünün başkan yardımcısı Mestre, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arda'yı bu sezondan kalan süre ve gelecek iki sezon için verdik. Türk kulübü tüm maaşı üstlenecek." dedi.

2011-2012 sezonundan bu yana kariyerini İspanya'da sürdüren 30 yaşındaki Arda Turan, Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyecek.

Arda Turan Barcelona'dan yıllık 8 milyon euro ücret kazanıyordu.