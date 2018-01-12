Yok oha ma!

Yeşil sahalar bunu da yaşadı. 50 yaşındaki Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, genç topçulara taş çıkarttı. Aktif futbolculuk kariyerinde 33. sezona girecek Miura'nın sözleşmesi, 2005'ten bu yana top koşturduğu Japonya İkinci Futbol Ligi ekibi Yokohama tarafından bir yıllığına uzatıldı. Geçmiş yıllarda birçok ekipte oynayan deneyimli forvet, Brezilya'da Santos, Palmeiras, Coritiba, İtalya'da Genoa, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ve Avustralya'da Sydney gibi takımlarda da görev yaptı. Miura, geçen yıl mart ayında 50 yaş 7 günlükken çıktığı karşılaşmayla İngiliz Stanley Matthews'a ait bir profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını almıştı. Kral Kazu lakaplı futbolcu, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol atmıştı. Gneçlere taşçıkartan ünlü futbolcu, geçen sezon Yokohama'da oynadığı 12 karşılaşmada ise 1 gol atıp fileleri havalandırmıştı. Rekorlarına her yıl yenisini ekleyen ve 26 Şubat'ta 51 yaşına girecek Miura, Japonya liglerinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor.
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