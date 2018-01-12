 ;
Yol Durumu
  1. Fenerbahçe İspanya'da rahat kazandı
  2. Aykut Kocaman o ismi sildi!

Yok oha ma!

Japon , rekor kırdı. 50 yaşındaki topçu, kulübü ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı

Yok oha ma!
Yeşil sahalar bunu da yaşadı. 50 yaşındaki Japon futbolcu , genç topçulara taş çıkarttı. Aktif futbolculuk kariyerinde 33. sezona girecek Miura'nın sözleşmesi, 2005'ten bu yana top koşturduğu İkinci Futbol Ligi ekibi tarafından bir yıllığına uzatıldı. Geçmiş yıllarda birçok ekipte oynayan deneyimli forvet, Brezilya'da Santos, Palmeiras, Coritiba, İtalya'da Genoa, Hırvatistan'da ve Avustralya'da Sydney gibi takımlarda da görev yaptı. Miura, geçen yıl mart ayında 50 yaş 7 günlükken çıktığı karşılaşmayla İngiliz Stanley Matthews'a ait bir profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını almıştı. Kral Kazu lakaplı futbolcu, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol atmıştı. Gneçlere taşçıkartan ünlü futbolcu, geçen sezon Yokohama'da oynadığı 12 karşılaşmada ise 1 gol atıp fileleri havalandırmıştı. Rekorlarına her yıl yenisini ekleyen ve 26 Şubat'ta 51 yaşına girecek Miura, Japonya liglerinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar