Emre için kritik zirve Pazartesi günü

İSmi çok ciddi bir şekilde Galatasaray ile anılan EmreMor konusunda bekleyiş sürüyor... Sarı-Kırmızılılar, genç futbolcu ile her konuda anlaşırken, Celta Vigo ile pazarlıklar tam gaz devam ediyor.
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Alınan bilgilere göre Galatasarayyönetimi pazartesigünü Emre Mor konusundaçok kritik bir görüşme gerçekleştiricek.Sarı-Kırmızılılar,İspanyol kulübünün yetkilileriile bir araya gelerek transfereson noktayı koymaya çalışacak.Emre Mor'u satınalma opsiyonuyla 1.5 yıllığınakiralamak isteyen GalatasarayyönetimininCelta Vigo kulübünübu zirvede ikna etmesibekleniyor.
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