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Emre için kritik zirve Pazartesi günü

G.Saray yönetimi önümüzdeki hafta başında kulübü yetkilileri ile görüşecek

Emre için kritik zirve Pazartesi günü
İSmi çok ciddi bir şekilde Galatasaray ile anılan Emre Mor konusunda bekleyiş sürüyor... Sarı-Kırmızılılar, genç futbolcu ile her konuda anlaşırken, Celta Vigo ile pazarlıklar tam gaz devam ediyor.

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Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi pazartesi günü Emre Mor konusunda çok kritik bir görüşme gerçekleştiricek. Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübünün yetkilileri ile bir araya gelerek transfere son noktayı koymaya çalışacak. Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray yönetiminin Celta Vigo kulübünü bu zirvede ikna etmesi bekleniyor.
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