Cimbom'dan Avrupa seferi

YÖNETİMİN ROTASI İSPANYA
İtalya'da yaptığı transfer görüşmelerinden istediği sonuçla ayrılamayan Sarı-Kırmızılı yönetimin bir sonraki durağı ise İspanya. Yöneticiler Celta Vigo forması giyen Emre Mor için kulübüyle masaya oturacak.
1.5 YILLIĞINA 2 MİLYON EURO
G.Saray Yönetimi Fatih Terim'in çok istediği Emre Mor için kulübü Celta Vigo'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi yapacak. Bunun karşılığında İspanyollara 2 milyon Euro kiralama ücreti teklif edileceği öne sürüldü.
EMRE'NİN İSTEMESİ AVANTAJ
Emre Mor, kendisini A Milli Takım'a ilk kez çağıran isim olan Fatih Terim'le çalışmak için G.Saray'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Sarı- Kırmızılılar bu durumu fırsata çevirerek transferi bitirmeye çalışacak.
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