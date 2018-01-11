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Cimbom'dan Avrupa seferi

Asamoah için ’la ’da görüşen yönetim, sonuç alamadı. Terim de “Transfer zor” dedi. İtalya'dan eli boş dönen Sarı-Kırmızılı idareciler transferi için İspanya'ya gidecek. 20 yaşındaki futbolcunun kulübü Celta Vigoy'a 1.5 yıllık kiralama teklifi yapılacak. Genç oyuncu Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor

Cimbomdan Avrupa seferi
G.Saray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Fatih Terim'in transferde önceliği olan sol bek mevkisi için 'ya gitti. kulübü ile Kwadwo Asamoah için masaya oturan G.Saraylı idareciler İtalyan devini ikna etmeyi ise başaramadı. Terim de "Asamoah transferinin gerçekleşmesi zora girdi" dedi.

YÖNETİMİN ROTASI İSPANYA
İtalya'da yaptığı transfer görüşmelerinden istediği sonuçla ayrılamayan Sarı-Kırmızılı yönetimin bir sonraki durağı ise İspanya. Yöneticiler Celta Vigo forması giyen Emre Mor için kulübüyle masaya oturacak.

1.5 YILLIĞINA 2 MİLYON EURO
G.Saray Yönetimi 'in çok istediği için kulübü Celta Vigo'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi yapacak. Bunun karşılığında İspanyollara 2 milyon Euro kiralama ücreti teklif edileceği öne sürüldü.

EMRE'NİN İSTEMESİ AVANTAJ
Emre Mor, kendisini A Milli Takım'a ilk kez çağıran isim olan Fatih Terim'le çalışmak için G.Saray'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Sarı- Kırmızılılar bu durumu fırsata çevirerek transferi bitirmeye çalışacak.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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