Aslan parçası Emre Mor

ANLAŞMA 1.5 YILLIK OLACAK
Cimbom, Celta Vigo'nun inadını ozun uğraşlar sonucunda kırdı. Yapılan transfer pazarlığının da detayları ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray, Emre Mor'u 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.
ORTA SAHAYA GÜÇ KATACAK
Aslan, 1.5 yıl için Celta'ya 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Terim'in transfer listesinde ilk sırada yer alan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahasına dinamizm kazandıracak.
EMRE'NİN 14 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Alman devi Dortmund'dan İspanyol ekibi Celta Vigo'ya sezon başında transfer olan Emre Mor, 14 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu 15 kez de milli oldu.
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