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Mor ve ötesi

Cimbom, Emre ile el sıkıştıktan sonra Konoplynka, Asamoah ve ile temasa geçecek. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Emre'yi bitirdikten sonra Asamoah için 'tan gelecek cevabı bekleyecek. Olmazsa yarım sezonluğuna Evra alınacak. da Aslan'ın radarında...

Mor ve ötesi
G.Saray Yönetimi için bu hafta bir hayli yoğun geçecek... Sarı-Kırmızılı yönetim, öncelikli olarak Celta Vigo forması giyen genç yıldız Emre Mor'un i için İspanyol kulubüyle temasa geçecek... Ardından Emre'nin menajeri ile masaya oturacak. Sarı-Kırmızılılar, transferi bu hafta bitirmeye çalışacak.

ASLAN ONU KİRALIK İSTİYOR
Fatih Terim, Emre'nin transferinin bir an önce sonlandırılması için yönetimden istekte bulundu. G.Saray, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayacak.

SOL BEKE ASAMOAH YA DA EVRA
Cimbom, Emre'den sonra rotasını bu kez Kwadwo Asamoah ve Evra'ya çevirecek. Yönetim, Asamoah ile anlaştı, Juventus'tan haber bekliyor. Ganalı olmazsa Evra ile yarım sezonluğuna anlaşılacak.

SON DURAK İSE KONOPLYANKA
G.Saray'da transfer harekatını yöneten Şükrü Hanedar'ın son durağı ise Konoplyanka olacak... Schalke ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı kanat oyuncusuyla Almanya'da masaya oturulacak.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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