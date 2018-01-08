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’da coşkulu karşılama

Devre arası kampı için dün ’ya giden , havalimanında coşkuyla karşılandı. Taraftarlar futbolcularları bağrına bastı

Antalya’da coşkulu karşılama
G.Saray devre arası hazırlık kampı için dün İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya gitti. Sarı-Kırmızılı kafileyi havalimanında yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Futbolcularla fotoğraft çekilmek için sıraya giren lı taraftarlar yaktıkları meşalelerle de takımlarını konaklayacakları otele uğurladı.

ÇİÇEK VERDİLER
Taraftarlar havalimanında Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'a da çiçek takdim etti. Sarı-Kırmızılı futbolcuların kendilerine gösterilen ilgiden hayli mutlu olduğu görüldü.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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