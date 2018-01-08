Antalya’da coşkulu karşılama

G.Saray devre arası hazırlık kampı için dün İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya gitti. Sarı-Kırmızılı kafileyi havalimanında yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Futbolcularla fotoğraft çekilmek için sıraya giren Galatasaraylı taraftarlar yaktıkları meşalelerle de takımlarını konaklayacakları otele uğurladı.
ÇİÇEK VERDİLER
Taraftarlar havalimanında Galatasaray kaptanı Selçukİnan'a da çiçek takdim etti. Sarı-Kırmızılı futbolcuların kendilerine gösterilen ilgiden hayli mutlu olduğu görüldü.
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