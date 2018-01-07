Maicon&Sakıb'ı istiyoruz

Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,Antalya'da önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, lig başlamadan önce iki transfer yapmak istediklerini belirterek, "Antalya'dan Sakıb ve Maicon'u istedik. 'Bu oyuncuları bırakabilirseniz alırız' dedik. Maicon'un transferi şimdilik zor" açıklamasını yaptı.
F.BAHÇE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ TÜm maçların kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Çalımbay, "Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Büyük maç olduğu için çok önemli. Galatasaray maçında olduğu gibi kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapan bir Trabzonspor olacaktır" diyerek sözlerini sürdürdü.
KUPADA FİNAL MAÇIMIZ VAR! Rıza Çalımbay, Konya ile kupada final niteliğinde bir maç oynayacaklarını belirterek, "İlk maçta bu işi bitirmemiz gerekiyordu. Önemli pozisyonlar yakaladık ancak olmadı" dedi. Tecrübeli hoca, Volkan ve Bongonda'yı ise gözden çıkardığını açıkladı.
SOSA&ESTEBANCEZAYI ÇEKECEK Çalımbay, Antalya kampına katılmayan Sosa ve Estaban ile ilgili olarak, "Esteban ve Sosa yönetimin vereceği cezayı çekecek" yorumunu yaptı.
SAVAŞAN BİR TAKIM İSTİYOR Rıza Çalımbay, "Buraya gelirken yönetim 2 yıllık kontrat istedi, ben istemedim. Benim için hiçbir sorun yok. Tek önemli olan şey ikinci yarı oynayacağımız kritik maçlar. 5 yıllık imza atsan ne olacak, ikinci yarı ummadığın şeyler olduğunda kalabileceğini mi zannediyorsun!" dedi.
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