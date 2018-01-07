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Hedefim en az 30 gol

’nin Makedon golcüsü , “İlk yarıda 14 gol attım. Hedefim bu sayıyı 30’a çıkarmak. Bunu başaracak güçte olduğuma inanıyorum” diye konuştu

Hedefim en az 30 gol
Göztepe'nin yıldız golcüsü Adis Jahovic, "Geçen sezon büyük bir başarı göstererek Süper Lig'e yükseldik. Süper Lig'in ilk yarısında ise mükemmel bir performans sergiledik. Açıkçası bu kadar başarılı sonuçlar alacağımızı biz de tahmin etmiyorduk. Ama haftalar geçtikçe birbirimize olan inancımız daha da arttı" ifadesini kullandı.

SÜPER LİG ÇOK KALİTELİ
30 yaşındaki Makedon golcü hedefleriyle ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı: "Sezonun ilk yarısında 14 gol attım. Gol krallığında iddialıyım. Sezonu 30 golle tamamlamak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Süper Lig kaliteli bir lig ve burada gol atmak kolay değil. Ligde ilk yarı iyi bir performans gösterdim. Bunu ikinci yarı daha yukarı taşıyacak güçte olduğuma inanıyorum." diye konuştu. En büyük korkusunun sakatlık olduğunu vurgulayan Makedon futbolcu, "Umarım böyle bir durumla karşılaşmam. İyi olduğum sürece bu takıma katkı sağlarım. 'de
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