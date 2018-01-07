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Fener’in kapısından döndüm

Sezon öncesi F.Bahçe ile imza aşamasına geldiğini söyleyen Elia “Beni almak için oyuncu satacaklarını söylediler. Şimdi ’deyim” dedi

Fener’in kapısından döndüm
Medipol 'in Hollandalı futbolcusu Elia, sezon başındaki bir gerçeği ifade etti. Elia, "Başakşehir'den önce Süper Lig'den teklifler geldi. Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakındım hatta onların direktörüyle de görüşmüştüm ve beni alabilmeleri için, başka bir oyuncu satmaları gerektiğini söylemişti ama Fenerbahçe'ye transferim an meselesiydi" açıklamasını yaptı.
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